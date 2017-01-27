موسكو والقاهرة قد توقعان اتفاقية حكومية مشتركة

27 يناير, 2017 - 4:31 مساءً المصدر: وكالات
موسكو والقاهرة قد توقعان اتفاقية حكومية مشتركة

سبوتنيك: موسكو والقاهرة قد توقعان في الشهر المقبل اتفاقية حكومية مشتركة حول أمن الطيران

المصدر: وكالات
27 يناير, 2017
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