أنقرة لا تستبعد إلغاء اتفاقيتها مع اليونان حول إعادة المهاجرين

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تستبعد إلغاء اتفاقيتها مع اليونان حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين، بعد رفض آثينا تسليم عسكريين أتراك فارين لأنقرة .

وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة TRT التركية، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، إن تركيا تفكر حاليا في إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على رفض المحكمة العليا اليونانية تسليم 8 عسكريين أتراك تشتبه أنقرة بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز الماضي. وأشار إلى أن تركيا لا تستبعد إلغاء الاتفاقية التي عقدت بين البلدين في مارس/آذار 2016 الهادفة إلى كبح جماح الهجرة غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وبموجب الاتفاقية يتوجب على تركيا القبول بعودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا في الفترة ما بعد 20 مارس/آذار الماضي 2016

ورفضت المحكمة العليا في اليونان، الخميس، طلب تركيا بشأن تسليمها 8 ضباط أتراك هربوا للأراضي اليونانية في أعقاب الانقلاب الفاشل في 16 يوليو/تموز العام الماضي.

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