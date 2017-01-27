عز الدين التقت وفدي مايكروسوفت وأمواج البيئة

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين في مكتبها، وفدا من شركة “مايكروسوفت” العالمية ضم المديرة العامة هدى يونان ورولا شهاب، أطلعها على عمل الشركة في لبنان واستعدادها للمساهمة في المشاريع التي ينوي مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الاهتمام بها، ولا سيما مشروع تأمين برامج ورخص “مايكروسوفت” للخوادم المستعملة في الإدارات العامة.

كما استقبلت عز الدين وفدا من جمعية “أمواج البيئة” ضم ملك غندور وعباس زهر الدين، واطلعت من الوفد على طبيعة عمل الجمعية، لا سيما لجهة حماية وتحصين البيئة. وتطرق البحث إلى آفاق التعاون المستقبلي بين الجمعية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ما يتعلق بموضوع معالجة النفايات الصلبة.

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