الناجي من طائرة تشابيكوينسي يكشف عن مفاجأة!

فاجأ لاعب فريق تشابيكوينسي البرازيلي، ألان روشيل، الجميع بإعلانه قرب عودته إلى ملاعب كرة القدم، بعد نجاته من موت محقق في حادث تحطم طائرة فريقه.

وقال روشيل، خلال لقاء تلفزيوني: “حالتي مستقرة، وأشعر بتحسن كبير.. كان من المتوقع أن أعود لممارسة لعبتي المفضلة (كرة القدم)، في سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن الأطباء أكدوا لي إمكانية العودة إلى المستطيل الأخضر، أبكر من المتوقع، وربما يكون ذلك في مايو/أيار المقبل”.

وتحطمت طائرة تقل 81 شخصا، بينهم أعضاء فريق شابيكوينسي البرازيلي، الذي كان متوجها إلى كولومبيا، لخوض نهائي “كوبا سود أمريكانا”، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حادث أودى بحياة 76 شخصا، فيما نجا خمسة، كان من بينهم المدافع روشيل، وحارس مرمى الفريق البرازيلي.