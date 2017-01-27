الداخلية المصرية توقف 65 شرطيًا

أوقفت وزارة الداخلية المصرية، 65 شرطيًا عن العمل لخروجهم عن مقتضيات العمل الوظيفى والإضرار بجهة عملهم.

ونقلت عدد من الصحف المحلية، أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يجري تحقيقات بالتوازي مع تحقيقات النيابة العامة، بداية من منتصف ديسمبر/كانون الأول حتى 15 يناير/كانون الثاني 2017.

وأشارت التحقيقات التي نشرت إلى أن من بين الموقفين عدد من أمناء الشرطة بعدد من القطاعات من بينها “شرطة السياحة، ومديرية أمن جنوب سيناء”، نظموا وقفات احتجاجية اعتراضا على تغيير نظام العمل بالوزارة.

ولفتت التحقيقات إلى أنه تم إيقاف 10 شرطيين آخرين لخروجهم عن واجبتهم الوظيفية من بينهم “ضابط شرطة لاتهامه بالنصب على المواطنين”، وإحالة أمين شرطة بكمين 15 مايو للتحقيق لإشارته بحركات مخلة لمواطن، وإيقاف ضابط وأمين شرطة بقسم البساتين بتهمة تهريب رجل أعمال متهم في قضية تزوير أثناء عرضه على محكمة العباسية.