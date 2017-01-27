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التصنيفات:
الحدث اللبناني
قهوجي استقبل فتفت وحمدان
27 يناير, 2017
- 5:06 مساءً
المصدر:
وكالات
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استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، النائب أحمد فتفت وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد.
كما استقبل قهوجي أمين الهيئة القيادية لحركة “المرابطون” العميد المتقاعد مصطفى حمدان.
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المصدر:
وكالات
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27 يناير, 2017
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