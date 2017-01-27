قهوجي استقبل فتفت وحمدان

27 يناير, 2017 - 5:06 مساءً المصدر: وكالات
قهوجي استقبل فتفت وحمدان
استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، النائب أحمد فتفت وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات الراهنة في البلاد.
كما استقبل قهوجي أمين الهيئة القيادية لحركة “المرابطون” العميد المتقاعد مصطفى حمدان.

المصدر: وكالات
27 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل