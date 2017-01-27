عبد اللهيان يلتقي المعلم في دمشق

التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم قبل ظهر اليوم حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.

وبحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين سورية وإيران وتطورات الوضع في سورية ونتائج اجتماع أستانا وكانت وجهات النظر متطابقة حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والاستمرار في التنسيق الثلاثي بين سورية وإيران وروسيا لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية انطلاقا من نتائج اجتماع أستانا.

حضر اللقاء فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وأحمد عرنوس مستشار الوزير وفايزة اسكندر مديرة إدارة آسيا ومدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين.