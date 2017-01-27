الإنتهاء من رفع أنقاض برج بلاسكو اليوم

أشرفت عمليات رفع أنقاض برج بلاسكو على الانتهاء اليوم الجمعة حيث تم انتشال جثامين 19 شهيداً بينهم 15 اطفائياً بعد تسعة أيام من العمل.

وأعلن المتحدث باسم مركز الإطفاء وخدمات الأمان التابع لبلدية طهران جلال ملكي ان انجاز عملية رفع الانقض ستنتهي بعد ساعات اليوم قبل ان تبدا عملية بناء جدار حول مكان المبنى .

وقال ملكي انه تم انتشال جثامين 15 شهيداً من رجال الإطفال من تحت الأنقاض وتم نقلها إلى الطب العدلي بحضور عدد من المسؤولين في السلطة القضائية كما تم انتشال جثث 4 مواطنين من تحت الركام.

وأكد ملكي إن رجال الأطفاء يواصلون عمليات البحث يدوياً عن الضحايا مشيراً إلى عدم العثور على المزيد من جثامين المواطنين العاديين حتى الآن.

ولم ينف أن تكون الحرارة المرتفعة تحت الركام أدت إلى تحلل الأجساد وقال في حال لم يتم العثور على المزيد من الجثامين حتى نهاية عملية رفع الانقاض فمن المحتمل أن تكون هذه الجثامين قد تحللت هناك.

وأشار إلى أن هذه العملية الصعبة والمعقدة ستنتهي مساء هذا اليوم بشكل رسمي.

هذا وأعلن مدير العلاقات العامة في مركز الطوارئ في طهران أنه وفقا لأخر حصيلة، وصل عدد المصابين جراء حادث مبنى بلاسكو التجاري في طهران إلى 235 شخصا.

وأضاف حسن عباسي، في تصريح صحفى، اليوم الجمعة، أن جميع المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج، ماعدا اثنان من رجال الإطفاء، مؤكدا أن المراحل الأخيرة من عمليات إزالة الانقاض والركام جارية.

وأدي اندلاع الحريق في مبني بلاسكو