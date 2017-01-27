حلب .. 14 يوماً دون مياه !!

أكد محافظ السيد المحافظ أن حلب تعاني من انقطاع تام للمياه عنها منذ تاريخ 14 / 1 / 2017 نتيجة قيام ما يسمى تنظيم داعش الإرهابي بقطع المياه بشكل متعمد من مصدرها الوحيد على نهر الفرات في منطقة الخفسة بريف حلب الشرقي

موضحاً خلال جولته اليوم على عدد من الأحياء السكنية لمتابعة عمل الصهاريج والآبار أن كل الجهود مستنفرة لتأمين ما يمكن من المياه للأخوة المواطنين في مختلف الأحياء السكنية حيث سواء عن طريق توزيع المياه بالإسالة لهم من خلال أكثر من / 65 / صهريجاً أو من خلال الخزانات الموزعة على الأحياء السكنية والتي يزيد عددها عن / 550 / خزاناً بسعات مختلفة تتراوح بين / 5 – 95 / متر مكعب لكل منها والتي تتم تعبئتها بصورة دورية ودائمة من خلال الصهاريج أو ربطها على الآبار ، ويضاف لذلك توفير المياه من خلال الآبار التي تم حفرها وتجهيزها خلال الفترة الماضية والتي يبلغ عددها أكثر من / 100 / بئراً عاماً في الخدمة وهناك العديد من الآبار التي ستوضع في الخدمة قريباً إلى جانب أكثر من / 300 / بئر خاصاً أو موجود في دور العبادة.



ونوه السيد المحافظ إلى وجود أكثر من / 1500 / صهريج خاص تقدم خدمة نقل المياه للمواطنين وقد تم التأكيد على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتشدد في مراقبة عمل هذه الصهاريج والتأكد من التزامها بالتسعيرة المحددة وإتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين .



وبين السيد المحافظ أن كل المساعي تبذل بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والهلال الأحمر والمبادرات الأهلية لتأمين إعادة ضخ المياه للأهالي علماً أن الحاجة كبيرة وخصوصاً بعد تحرير كامل أحياء حلب من الإرهابيين ، مضيفاً أن ما ارتكبه إرهابيو داعش هو جريمة ضد الإنسانية دون أي تحرك من المنظمات الدولية التي تدعي حرصها على الإنسانية ودفاعها عن حقوق الإنسان.



شارك في الجولة المهندس أحمد حجازي والمحامي عبد السلام بري عضوا المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والمهندس كفاح لبابيدي المدير العام لمؤسسة المياه

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