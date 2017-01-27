عمليات التأهيل وإعادة الأعمار مستمرة في حلب

تفقد السيد المحافظ اليوم الجمعة عمليات الصيانة والتأهيل الجارية في حي صلاح الدين وتابع عمل الآليات والورشات في فتح الشوارع الرئيسية والفرعية وترحيل الأنقاض من دوار صلاح الدين باتجاه حي المشهد وشارع الألبسة وصيانة البنى التحتية والمرافق الخدمية .

وأكد السيد المحافظ على كافة الجهات المنفذة والمشرفة على العمل للإسراع بإنجازه في مختاف أحياء المدينة لتوفير الخدمات اللازمة للأهالي العائدين لمنازلهم

من جانبه بين المهندس محمد حزوري مدير دائرة الأنصاري الخدمية في مجلس المدينة أن نسبة تنفيذ الأعمال في أحياء صلاح الدين والإذاعة وسيف الدولة وأرض الناصر والمشهد تجاوزت / 75 / بالمائة والعمل حالياً مستمر لاستكمال فتح الشوارع الفرعية بأسرع وقت ممكن.



كما تفقد السيد المحافظ أيضاً مشروع تنفيذ تفريعة كهربائية بطول / 6.5 / كم لخط التوتر العالي / 230 / ك ف أ الممتد من محطة المعالجة بالراموسة وحتى دوار الباسل عبر اوتستراد الحمدانية وتابع أعمال رفع وتثبيت أبراج التوتر العالي ، منوهاً إلى أهمية سرعة إنجاز هذا المشروع لما له من أثر إيجابي على توفير الكهرباء لأهالي حلب .

وبين المهندس حسام حاج اسماعيل مدير فرع المنطقة الشمالية لنقل الكهرباء بحلب أن نسبة تنفيذ المشروع تجاوزت / 90 / بالمائة والهدف منه إيجاد الحل البديل لإيصال الكهرباء لحلب دون الحاجة للمرور بمحطة الضاحية التي دمرها الإرهاب

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