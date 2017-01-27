حاصباني استقبل سفير فرنسا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في مكتبه في بئر حسن، وفدا من مستشفى البوار الحكومي ضم رؤساء البلديات المجاورة للمستشفى وهم رؤساء بلديات فتقا فهد شدياق، النمورة بطرس الدكاش، العقيبة جوزف الدكاش، البوار جوزف بواري، الصفرا سمير الهوا، وطبرجا كفرياسين نبيل الناكوزي، يرافقهم عضو المجلس المركزي في حزب “القوات اللبنانية” شوقي الدكاش. وعرض رؤساء البلديات مقترحاتهم حيال المستشفى وهواجسهم.

حاصباني

إثر اللقاء، قال حاصباني: “تناول البحث ملف مستشفى البوار الحكومي بكل أبعاده حرصا على معالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن فلا يتم تأجيله أكثر من اللازم. إننا نعالج الملف من جوانبه كافة، ما يحتم الإستماع إلى كل المعنيين به، فضلا عن دراسة قرار مجلس الشورى بما يتعلق بالمستشفى ومجلس إدارته”.

أضاف: “ان لرأي أهل المنطقة المحيطة بالمستشفى أهميته الخاصة لأن المستشفى يؤمن خدمة محلية للمواطن داخل منطقته ما يجعل المستشفى جزءا لا يتجزأ من المجتمع المحيط به، والمواطن يتفاعل مع المستشفى القريب منه إستنادا إلى طبيعة الخدمة التي يؤمنها من حيث جودته أو العكس”.

وتابع: “ما يهمنا هو بقاء مستشفى البوار بخدمة أهالي كسروان على أن يتم تأمين الحل النهائي والبعيد المدى للمستشفى حرصا على عدم الوقوع في إشكاليات مستقبلية تؤثر سلبا على أدائه”.

ووعد حاصباني الأهالي ب”حل قانوني وسريع في أقرب فرصة ممكنة عبر مجلس الوزراء بما يحفظ للمستشفى وديمومته ويحفظ حقوق جميع من هم معنيون بهذا الموضوع بدءا من الدولة وانتهاء بموظفي المستشفى”، مشددا على أن “ما يقع في سلم الأولويات هو خدمة المواطن وتأمين الإستشفاء المناسب للمريض في منطقة كسروان”.

السفير الفرنسي

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء سفير فرنسا في لبنان إيمانويل بون، وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

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