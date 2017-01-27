الراعي إستقبل رئيس كاريتاس ورازي الحاج

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس كاريتاس لبنان الأب بول كرم وعرض معه شؤون رابطة كاريتاس ونشاطاتها الإنسانية والإجتماعية والإنمائية.

شهادات لمتفوقي جيل الانجيل

ثم سلم غبطته عددا من المتفوقين في برنامج “جيل الانجيل” الذي يعرض على شاشة الOTV شهادات تقدير، ومن بينهم النائب نبيل نقولا، بحضور المطران جوزيف نفاع ومقدم البرنامج الخوري جوزيف سويد، مهنئا إياهم على “تفوقهم في معرفة معلومات مستقاة من الإنجيل،” آملا أن “يطبقوها في حياتهم المهنية والعائلية والسياسية والإجتماعية.”

ونوه بهذا النوع من البرامج، معتبرا أن “برنامج جيل الإنجيل نجح في مهمته وهي ان يكون وسيلة تعلن سر إنجيل يسوع المسيح الى الالوف من المشاهدين.”

بدوره شكر سويد الراعي على “منحه بركته لهذا البرنامج ولكل من ساهم فيه”، معلنا أن “الإنطلاقة كانت من الديمان ببركة صاحب الغبطة، واليوم يستعد البرنامج لموسم جديد بعد نيله بركة صاحب الغبطة مجددا.”

رازي الحاج

والتقى الراعي أيضا، المدير العام لمؤسسة الدكتور وديع الحاج الإنسانية رازي الحاج الذي قدم للبطريرك التقرير السنوي للأعمال الإنسانية التي قامت بها المؤسسة في العام 2016، والتي تضم مركز الدكتور وديع الحاج الطبي للرعاية الصحية، ومركز مار بشارة بطرس الراعي للإسعاف في منطقة المتن. وأعلن الحاج أن عدد المستفيدين من برنامج “العطاء” البطاقة الصحية الإستشفائية والتقديمات الإجتماعية والخدمات الطبية والإنمائية التابع للمؤسسة بلغ 6714 شخصا من كافة الفئات العمرية”، لافتا الى أن “مركز مار بشارة بطرس الراعي للاسعاف نفذ 256 حالة إسعاف في منطقة جرد المتن الشمالي منها 103 حالات حرجة.”

ويترأس الراعي قداس وجناز الاربعين لراحة نفس المثلث الرحمة المطران إدمون فرحات عند العاشرة من قبل ظهر الاحد المقبل، في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي.

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