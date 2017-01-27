عون استقبل دولوبكوفيتش وامير يوغوسلافيا السابقة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، الامير شارل هنري دو لوبكوفيتش، الذي اسس والده الراحل الامير ادوار مؤسسات فرسان مالطا الخيرية والطبية في لبنان، وامير يوغوسلافيا السابقة سيرج وعقيلته ايليونور وهما من اصحاب المبادرات الانسانية والخيرية لمساعدة الاطفال والمحتاجين في مختلف دول العالم، وحضر اللقاء الامير شفيق ابي اللمع.

كما استقبل الرئيس عون الخوراسقف سيمون فضول المكلف الاشراف على اكسرخوسية افريقيا الغربية والوسطى، يرافقه قنصل توغو في لبنان الياس عمار. واطلع فضول رئيس الجمهورية على عمل الاكسرخوسية في القارة الافريقية ونشاطها الروحي والانساني، كما وضعه في اطار ما تقوم به الرعايا المارونية في افريقيا الغربية.

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