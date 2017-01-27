اقل من 11 كم تفصل الجيش السوري عن مدينة الباب

بالخريطة اقل من 11 كم تفصل قوات الجيش العربي السوري عن مدينة الباب بريف حلب الشرقي

تقدم سريع يحققه الجيش العربي السوري على مواقع تنظيم داعش الإرهابي فقد بات على بعد 11 كم من مدينة الباب المعقل الأساسي للتنظيم حيث اكد لنا مراسل موقعنا ان القوات قد سيطرت على بلدة المديونة و مزارعها و جامعة المأمون و على تل المشرفة الأستراتيجي .

يذكر أن الجيش العربي السوري قد اطلق عملية منذ 15 يوم بريف حلب الشرقي للسيطرة على مواقع إرهابيي داعش وقد تمكن خلال هذه الفترة من السيطرة على اكثر من 15 بلدة و قرية كانو تحت سيطرة التنظيم الإرهابي .

كما وردت معلومات لمراسل موقعنا ان الجيش قد ارسل مزيد من التعزيزات للمنطقة للإسراع بعملياته العسكرية ضد مواقع التنظيم الإرهابي .

في حين تقوم المدفعية و الطيران الحربي السوري و الروسي بضرب مواقع التنظيم بشكل مستمر حيث دمر الجيش العربي السوري ارتال إرهابيي داعش القادمة من مدينة الباب و تادف للخطوط الأولى .

وقد علمت مصادرنا ان تنظيم داعش الإرهابي قد منع الأهالي من المغادرة لجعلهم دروع بشرية عند تقدم الجيش العربي السوري . و بحسب مراسلنا فإن العمليات العسكرية مستمرة حتى السيطرة على جميع مواقع تنظيم داعش الإرهابي بريف حلب الشرقي .

اللون الأحمر : الجيش العربي السوري

اللون البني : تنظيم داعش الإرهابي

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