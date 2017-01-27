نتنياهو يوعز ببناء 68 وحدة استيطانية جديدة

في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين لإخلاء تسع بيوت قضت المحكمة الاسرائيلية العليا بإزالتها لإقامتها على أراض فلسطينية بملكية خاصة.

وكشف صحيفة “هآرتس” اليوم الجمعة أن نتنياهو أصدر اوامرة بإعداد خطة البناء يوم الأربعاء الماضي، في إطار المحاولات لإرضاء المستوطنين الذين قضت المحكمة بإزالة البيوت التي بنوها بشكل “غير قانوني” على أراض فلسطينية بملكية خاصة، حتى الثامن من شباط القادم.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير للصحيفة إن رئيس طاقم موظفي مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية يؤاف هروبيتش عقد يوم الاربعاء الماضي اجتماعا مع ممثلي المستوطنين، وعرض عليهم خطة نتنياهو لبناء 68 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عوفرا مقابل الموافقة على إخلاء سلمي للبيوت التسعة بناء على قرار المحكمة “العليا”.

ورفض ممثل المستوطنين التعليق على الاجتماع، فيما طالب المستوطنون الذي نفوا إبلاغهم بنتائج الاجتماع، بشرعنة البيوت التسعة وليس بناء 100 وحدة سكنية جديدة بدلا منها.كما يطالب المستوطنون بتأجيل قرار المحكمة الاسرائيلية بهدم البيوت التسعة حتى أيار القادم لتعطى فرصة لبناء بيوت بديلة، كما يهدد المستوطنون بتنفيذ إضراب عن الطعام يوم الأحد القادم أمام مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية للمطالبة بشرعنة البيوت التسعة.