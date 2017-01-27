زعيتر التقى ابي نصر

استقبل وزير الزراعة غازي زعيتر قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة – بئر حسن، النائب نعمة الله ابي نصر، وعرض معه شؤونا زراعية مختلفة.

ثم استقبل وفدا برئاسة نقيب اصحاب الصناعات الغذائية أحمد حطيط، في حضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود ورئيسة مصلحة الصناعات الزراعية مريم عيد. وهنأ الوفد زعيتر على توليه وزارة الزراعة، ودعوه الى المشاركة في اليوم الوطني للصناعات الغذائية الذي على هامش معرض هوريكا. واكد الوفد اهمية افتتاح وزير الزراعة لمعرض Gulf Food في دبي في 26 شباط المقبل.

كما عرض الوفد شؤونا لها علاقة بالتحديات التي تواجهها الصناعات الغذائية والحلول الممكنة ليتمكن المنتج اللبناني من المنافسة في الداخل والخارج في ظل انفتاج الاسواق.

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