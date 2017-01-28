عناوين وأسرار الصحف المحلية ليوم السبت 28-01-2017

العناوين:

النهار

قهوجي: التهديدات مستمرة بعد “الكوستا”

الاخبار

قانون الانتخاب احتيال على النسبيّة

الجمهورية

بحثٌ إنتخابي مضنٍ في التفاصيل… وحديث عن «ضمانات تحالفيّة» لجنبلاط

البناء

تصعيد في اليمن وجمر تحت الرماد في البحرين… وموسكو تمهّد للحوار

حسم النصرة يتدحرج ضدّ الفصائل… والأسد بخير رغم الشائعات السعودية

الرباعي يبحث صيغاً للقانون المختلط… وقانصو يرى «المجلسين» أفضلها

اللواء

صيغة الأكثري والنسبي: إنتخاب أرثوذكسي للطوائف.. ونقاسم مقاعد المستقلين

الديار

«القانون الجديد» سيعيد انتاج «مجلس الدوحة»

المستقبل

قانون الانتخاب: تقدّم وتكتّم وتركيز على المختلط

الأسرار:

اسرار النهار

توحيد العمل

يجري العمل على جمع مؤسّسات إعلاميّة تتبع جهة سياسيّة واحدة في إطار موحّد لتنسيق عملها المشترك.

نقص في العديد

لاحظ قاصدو إحدى الوزارات عدم وجود قوى أمنيّة عند المدخل وعزا مساعد الوزير السبب إلى “نقص في العديد”.

انزعاج مسؤول

أبدى مسؤول انزعاجه من كلام مسؤول قضائي ونقله إلى المراجع المختصّة.

أوتوستراد

قال أحد الوزراء إن طريق “حزب الله -; القوات” تتحوّل أوتوستراداً.

أسرار الجمهورية

إهمال

دعا مرجع روحي عدداً من سياسيّي طائفته إلى عدم إهمال الشؤون المعيشية والتلهّي بالانتخابات، لأنّ الوضع الاقتصادي لامسَ الخط الأحمر.

علامات استفهام

وضَع البعض علامات استفهام بعد كلام وزير سابق عن نيته خوضَ المعارك الانتخابية في أقضية من غير طائفته.

موقف

سيعلن زعيم سياسي موقفاً مهمّاً خلال مؤتمر حزبي في الأسبوع الأول من شباط المقبل.

أسرار اللواء

همس

ترصد مصادر دبلوماسية غربية تراجعات قاسية في أداء رئيس دولة عظمى، في ضوء مواقف آنية لدولة كبرى منافسة!

غمز

بات بحكم المؤكد أن قطباً وسطياً يشعر باقتصاص من سياساته، في فترات سابقة تمتد على بضع سنوات خلت!

لغز

تقبع معاملات إدارية لسنوات بين أصحاب التواقيع، من دون أن تتحرر من الأخطاء والروتين والحسابات المالية؟!

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