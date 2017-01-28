ترامب يصف الإعلام الأمريكي بـ”حزب المعارضة”

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية بـ”حزب المعارضة” في الولايات المتحدة.

تصريح ترامب هذا جاء في حديث لقناة CBN، حيث أعرب عن موافقته على ما صرح به في هذا الشأن ستيفن بانون، كبير المستشارين للشؤون الاستراتيجية في البيت الأبيض. وقال ترامب: “أعتقد أن وسائل الإعلام هي حزب المعارضة في الغالب”.

وكان بانون وصف، يوم 26 يناير/كانون الثاني، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، وسائل الإعلام بـ”حزب المعارضة” لترامب، قائلا إن “عليها إبقاء فمها مغلقا”.

من الجدير بالذكر أن ستيفن بانون كان، لغاية أغسطس/آب الماضي، مديرا لموقع Breitbart News الذي دعم ترامب خلال حملته الانتخابية، وذلك خلافا لغالبية وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى. ثم شغل بانون منصب مستشار ترامب في مقره الانتخابي، ويشغل حاليا منصب كبير المستشارين للشؤون الاستراتيجية في البيت الأبيض.

من جهته، كان شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، اتهم في وقت سابق صحفيين بمحاولاتهم تقليص تأييد الأمريكيين لدونالد ترامب، وباعتداءاتهم غير النزيهة على الرئيس الأمريكي الجديد.

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