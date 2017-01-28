بوتين يهاتف ترامب مساء السبت

أكد البيت الأبيض أن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، ستُجرى مساء اليوم السبت، الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش ( 20:00 بتوقيت موسكو).

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي أيضا عددا من الاتصالات الأخرى مع كل من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قبل المكالمة المقررة مع بوتين، وسيجري ترامب بعد ذلك اتصالات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول.

يشار إلى أن هذه المكالمة الهاتفية بين الزعيمين الروسي والأمريكي هي الأولى بعد استلام ترامب لمهامه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن يبحث الزعيمان العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن التفاهم مع روسيا سيكون مفيدا لكلا البلدين ومن شأنه المساهمة في القضاء على الإرهاب، قائلا: “إذا استطعنا التوافق مع روسيا فهذا شيء جيد. هذا جيد بالنسبة لروسيا وبالنسبة لنا. وسننطلق معا وسنهزم تنظيم “داعش” الإرهابي، لأنه يمثل مرضا حقيقيا”.

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