مقاتلات روسية جديدة إلى سورية

وعرضت شركة “ميغ” الروسية أخيرا أحدث طائرة مقاتلة من صنعها هي “ميغ-35″، لقادة القوات المسلحة الروسية.

وأكد الجنرال فيكتور بونداريف قائد القوات الجوية الروسية “أننا نحتاج إلى هذه الطائرات وسوف نقتنيها”.

ولفت الجنرال بونداريف إلى أن القوات الجوية تحتاج إلى طائرات من الممكن استخدامها “في نزاعات محلية كالنزاع الدائر في سوريا”، مشيرا إلى أن القدرات التي تتمتع بها مقاتلة “ميغ-35” خاصة القدرة على التحليق لمسافة 3500 كيلومتر، “تُرضينا”.

ولنذكر هنا أن القوات الجوية الروسية يجب أن تُقبل على شراء أعداد كبيرة من مقاتلات “ميغ-35” في عام 2019.