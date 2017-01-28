أحرار الشام تحذر النصرة وتطرح المبادرة الأخيرة

طرحت ميليشيا أحرار الشام التابعة لحزب الاخوان المسلمون مبادرة وصفتها بـ”الأخيرة”، بشأن وقف الاقتتال الحاصل في شمال سوريا، والاتفاق على قيادة موحدة للمناطق الخاضعة تحت سيطرة المسلحين.

واعتبر بيان صادر عن احرار الشام أن قتال جبهة النرة لعدد من الفصائل، هو بمثابة “عدوان يتجرد من أي مبرر شرعي وعقلي”، لاسيما بعدما قبلت الحركة انضواء عدد من الفصائل تحت لوائها، تجنبا لقتال مرير “لن يستنزف سوى الخزان “السني”، ولن ينتصر فيه إلا بشار وأعوانه” حسب ما جاء في البيان.

وطرحت الحركة على جبهة النصرة مبادرة قالت إنها الأخيرة تنص على 3 أمور هي: وقف جميع أشكال التحشيد والاقتتال فورا، احتواء عناصر الفصائل المنضمة حديثا للحركة، الدعوة لاجتماع عاجل في غضون 48 ساعة للاتفاق على قيادة موحدة للمناطق المحررة.

وأوضحت الحركة أن القيادة الموحدة ينبغي أن تشمل: مجلس شورى أعلى، تمثيلا سياسيا موحدا، قيادة عسكرية موحدة، مرجعية شرعية موحدة، وقضاء موحدا.

وختم البيان بتحذير جبهة النصرة من أن إصرارها على التحشيد وتسيير الأرتال، ورفضها للمبادرة المطروحة، سيدفع أحرار الشام لـ”رد الصيال”، بمعنى دفع أي هجوم تتعرض له من الجبهة، التي حملتها أحرار الشام وزر وتبعات ما سينجم عن أي اصطدام وصراع بين الفصيلين.

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