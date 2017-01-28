سوريا الديمقراطية تجند 200 من “الجحيش”!

أعلن حزب “الاتحاد الديمقراطي” عن تشكيل “أول فوج” من أبناء عشيرة “الجحيش” بمدينة الحسكة، وسط تزايد ظاهرة التطوع في صفوف ميليشيات الحزب المسلح بسبب الفقر والبطالة.

وقال مسؤول “وحدات حماية الشعب” في حيي “غويران” و”النشوة”، محمود الفلوح: إن 200 شاب من هذه العشيرة انضموا لميليشيات “قوات سوريا الديمقراطية”، ضمن مراسم حصلت أمام مقر العلاقات التنظيمية “الحماية الشعبية” جنوبي مدينة حسكة.

وذكر الفلوح بأن العناصر الجدد سيخضعون لدورات تدريبية عسكرية وفكرية، قبل انضمامهم إلى “رفاقهم في الكتائب والألوية والقوات الأخرى ضمن قوات سوريا الديمقراطية”، وفق بيان التشكيل الذي قرأه.

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