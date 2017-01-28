الجيش التركي يحاصر مدينة سورية

لا تزال قرية مزره الحدودية، التابعة لمدينة المالكية في القامشلي شبه محاصرة من الجيش التركي، منذ 48 ساعة، كما لا تزال جثث 3 مدنيين وجريح، ملقية على الحدود، بعد إصابتهم مساء الأول من أمس، برصاص الجيش التركي، أثناء محاولتهم عبور الحدود”.

وبحسب مصادر ميدانية فإن ”قرية مزره لا تزال بحكم المحاصرة منذ مساء أمس، لكون الجيش التركي يقوم باستهداف أي مركبة أو أشخاص يحاولون الوصول إلى القرية او الخروج منها”، وأكدت المصادر أن “الجيش بدأ باستهداف القرية قبل يومين، لدى محاولة عدد من المهربين العبور بمدنيين الى الطرف التركي، من جهة غرب قرية مزره بحوالي 1كم”.

وأضافت المصادر ” أثناء المحاولة قتل ثلاثة من مجموعة المهربين كما جرح شخص رابع، برصاص الجيش التركي”، منوها إلى أن “أربعة من أهالي القرية جرحوا ايضا، عودتهم إلى بيوتهم من قرية (بانه قصره) بعد نصف ساعة من الحادثة، ولك نتيجة استهداف الجيش التركي لهم”.

ولفتت المصادر أن “القصف التركي بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بقي مستمرا حتى ساعات متأخرة من الليل”، مشيرا إلى أن “نساء من القرية حاولن صباح اليوم الوصول الى الجثث الثلاثة، بعد حملهن لرايات بيضاء إلا أن الجيش التركي منعهم من ذلك”، مؤكدة أن ” الجثث الثلاثة كما الجريح لا تزال ملقية قريبة من الحدود ” وفق المصادر.

يذكر أن مزره تقع على الحدود التركية، إلى الشمال من مدينة المالكية على بعد 18 كم، وتقع شرق عين ديوار، حيث يؤكد سكان المنطقة هناك أن “اعتداءات الجيش التركي على القرى المحاذية لنهر دجله، مستمرة منذ اكثر من 5 اشهر”.

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