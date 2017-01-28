بالوثيقة: السعودية توقف تعليم الطلاب السوريين في مدارسها!

ماتزال السعودية الراعي الأول للإرهاب في سورية تضيق على السوريين أكثر فاكثر سواء من خلال الممارسات الارهابية التي تمولها في سوريا أو من خلال التضييق على العمال السوريين في السعودية.

حيث قامت وزارة التعليم السعودية بمنع الطلاب السوريين، واليمنيين، الذين قدموا إلى المملكة، بعد الحروب في بلديهما، بتأشيرة زيارة في المدارس الحكومية”.

وأصدر وزير التعليم السعودي أحمد العيسى تعميماً إلى جميع إدارات التعليم ينص على “عدم قبول الطلبة السوريين الذين دخلوا السعودية بعد الثالث من تشرين ثاني (نوفمبر) من العام 2012”.

ووفقا لما نشرته صحف محلية سعودية، فإن “القرار الجديد يوقف القرارات السابقة التي كانت تمنح الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين القادمين للمملكة بتأشيرة زيارة الحق في القبول بمدارس المملكة، وسيتم الاكتفاء بالملتحقين منهم في الوقت الحالي”.

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