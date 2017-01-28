تركيا لم تعد تقبل بجوازات الائتلاف السوري المعارض!

قالت تنسيقيات المسلحين أن السلطات التركية قامت باحتجاز عشرات السوريين في مطار “أتاتورك” باسطنبول على خلفية حيازتهم جوازات سفر صادرة عن الائتلاف الوطني.

وقال أحد السوريين الذين تعرضوا للاعتقال إن السلطات التركية أوقفته هو وزوجته وطفله البالغ من العمر عاما واحدا أثناء تواجدهم في مطار “أتاتورك” بمدينة اسطنبول بتهمة حيازتهم جوازات سفر مزورة قبل أن تخلي سبيله بعد يومين وتبقي زوجته وطفله في أحد أماكن الاحتجاز.

وروى الشاهد، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، تفاصيل ما جرى معه، قائلاً: “مؤخراً حصلت على فيزا للسفر إلى فرنسا بصحبة زوجتي وطفلي، وتم وضع الفيزا على جوازاتنا التي حصلنا عليها عبر أحد السماسرة والذي قال إنها جوازات الائتلاف المعروفة بأنها جوازات نظامية”.

وتابع الشاهد: “بعد أن حصلنا على الفيز حجزنا عبر إحدى شركات الطيران من اسطنبول إلى فرنسا، وعندما وصلنا إلى المطار وقدمنا جوازاتنا للتحقق منها لسلطة المطار، تم إيقافنا والتحفظ علينا في الطابق السفلي من مطار أتاتورك، حيث كان يتواجد في مكان الاحتجاز عشرات السوريين الذين تم احتجازهم لذات السبب”.

وأشار الشاهد إلى أن أحد المحتجزين نصحه أن ينكر علمه بأن الجواز غير صادر عن الدولة السورية، فاضطر لأن يبلغ الشخص الذي حقق معه بأنه حصل على الجواز عبر وسيط قال له إنه استخرجه من الدولة السورية.

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