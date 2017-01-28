جليد واقفال طرقات في بعلبك

غطى الثلج طرقات بعلبك بسماكة تزيد عن عشرة سنتيمترات، فيما تسبب تدني درجات الحرارة إلى ست درجات تحت الصفر بعد منتصف الليل نتيجة انقشاع الغيوم، إلى تشكل طبقات من الجليد.

وبادرت منذ الصباح الباكر جرافات البلدية بفتح الطرقات، وتولى العمال رش الملح لإذابة الجليد، وتوزعت الشرطة البلدية على شوارع المدينة وساحاتها، لمساعدة سائقي السيارات عند انزلاقها.

فيما بدأ العمل اعتبارا من التاسعة صباحا بإزالة الثلوج والجليد عن الأرصفة.

من جهة ثانية، التزمت كافة فروع الجامعات والمدارس والمعاهد الرسمية والخاصة بقرار وزير التربية باقفال أبوابها.

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