صيغة جديدة لقانون الانتخابات:الاكثري والنسبي مناصفة

الحراك السياسي في شأن قانون الإنتخاب العتيد يتواصل وتتسارع الاتصالات واللقاءات في شأنه وجديده لقاء رباعي انعقد في وزارة المال هو الثاني من نوعه بين ممثلين عن تياري “المستقبل” و”الوطني الحر” وحزب الله وحركة “أمل” للبحث في صيغ القانون وذلك بعد الإجتماع الأول الذي عقد قبل يومين في قصر بعبدا.

وفي هذا اطار، أفادت معلومات صحافية أن هناك صيغة هي الأكثر تداولاً وجدية لقانون الانتخاب يتم التداول بها لتوزيع المناطق والمقاعد لقانون الانتخابات النيابية وهي متقدمة في البحث وكناية عن مشروع إنتخابي يعتمد النظامين النسبي والأكثري مناصفة أي ان 64 نائبا ينتخبون وفق النظام الأكثري و64 وفق النظام النسبي وحظيت بالتوافق بين تياري “الوطني الحر” و”المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”حزب الله” وحركة “أمل” ولم تلقَِ بعد موافقة الحزب “التقدمي الإشتراكي” وهي تبقى عرضة للبحث والتعديل، إضافة الى صيغ أخرى.

وبحسب هذه الصيغة يكون تقسيم النواب على الشكل الآتي:

– بيروت الأولى: 5 نواب مسيحيين ينتخبون وفق النظام الأكثري.

ـ بيروت الثانية: 4 نواب واحد سني وآخر شيعي و2 أرمن أرثوذكس وينتخبون جميعا وفق النظام النسبي.

ـ بيروت الثالثة: 4 نواب سنة ينتخبون وفق النظام الأكثري ونائب شيعي وآخر أرثوذكسي ونائب أقليات ونائب درزي ونائب إنجيلي ينتخبون وفق النظام النسبي.

ـ جبل لبنان تم تقسيمه الى قسمين جنوبي وشمالي، ففي الجنوبي الذي يضم الشوف وعاليه ينتخب نائبين درزيان وفق الأكثري و11 نائبا وفق النظام النسبي.

وفي الشمالي الذي يضم بعبدا والمتن وكسروان وجبيل هناك 14 نائبا ينتخبون وفق النظام الأكثري ونائبان وفق النظام النسبي.

ـ في الشمال: ينتخب في طرابلس 3 نواب وفق النظام الأكثري و5 آخرون وفق النظام النسبي.

أما في المنية ـ الضنية ينتخب 3 نواب وفق النظام الأكثري.

في زغرتا ينتخب 3 نواب وفق النظام الأكثري.

في بشري ينتخب نائبان وفق النظام الأكثري.

في الكورة ينتخب 3 نواب وفق النظام الأكثري.

في البترون ينتخب نائبان وفق الأكثري.

في عكار ينتخب نائبين وفق الأكثري و5 وفق النسبي.

ـ في بعلبك الهرمل ينتخب 3 نواب وفق الأكثري و7 وفق النسبي.

في البقاع الغربي وراشيا نائب وفق الأكثري و5 وفق النسبي.

في زحلة ينتخب 7 نواب وفق النسبي.

ـ الجنوب: في صيدا ينتخب نائبان وفق الأكثري.

في الزهراني ينتخب نائبان وفق الأكثري وواحد وفق النسبي.

في جزين ينتخب 3 نواب وفق النظام الأكثري.

في صور ينتخب 3 نواب وفق الأكثري وواحد وفق النسبي.

في النبطية ينتخب 3 نواب بحسب الأكثري.

في بنت جبيل ينتخب 3 نواب بحسب الأكثري.

في مرجعيون وحاصبيا ينتخب 5 بحسب النظام النسبي.

وتم توزيع الطوائف بحسب النظامين الأكثري والنسبي على الشكل الآتي:

السنية: 14 أكثري و13 نسبي.

الشيعية: 14 أكثري و13 نسبي.

الدرزية: 4 أكثري و4 نسبي.

العلوية: 2 نسبي.

المارونية: 20 أكثري و14 نسبي.

الأرثوذكسية: 6 أكثري و8 نسبي.

الكاثوليكية 3 أكثري و5 نسبي.

الإنجيلية: 1 نسبي.

الأقليات: 1 نسبي.

أرمن أرثوذكس: 2 أكثري و3 نسبي.

أرمن كاثوليك: 1 أكثري.

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