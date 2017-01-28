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وحدات الجيش السوري تدخل منشأة نبع الفيجة بعد عمل عسكري
28 يناير, 2017
- 11:03 صباحًا
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28 يناير, 2017
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