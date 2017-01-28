النصرة تقتحم منزل قائد جيش المجاهدين وتصادر ممتلكاته

قال المدعو محمد بكور، قائد ميليشيا “جيش المجاهدين” المنضوية حديثًا في ميليشيا “أحرار الشام”، إن مقاتلي جبهة “النصرة” اقتحموا منزله ومنزل أقاربه في ريف حلب الغربي، وصادروا ممتلكاتهم.

وأوضح المدعو “أبو بكر”، في تغريدة نشرها مساء اليوم، الجمعة 27 كانون الثاني، عبر حسابه في “تويتر”، أن “النصرة” اقتحمت منزله ومنازل أخوته وصادرت ممتلكاتهم.

وقال في التغريدة: “الآن جبهة الجولاني تقتحم بيتي وبيوت أخوتي وتصادر الممتلكات وبيت أخي الشهيد لم يسلم ظنوا أنها بيوت بكفريا والفوعة والله النظام خجل من افعالكم”.

يذكر هنا أن بلدتي الفوعة وكفريا تتعرضان للكثير من القذائف بشكل يومي نظرا لكونهما مؤيدتان للدولة السورية.

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