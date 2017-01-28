الجيش السوري يدخل نبع الفيجة

أكدت مصادر عسكرية أن الجيش السوري دخل بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى في ريف دمشق، ورفع العلم السوري فوق منشأة النبع، بعد التوصل لاتفاق أولي مع المسلحين يقضي بخروجهم من المنطقة.

وبدأت ورشات الصيانة بالتحضر لدخول بلدة عين الفيجة لإصلاح منشأة النبع بعد الانتهاء من تأمين الجيش السوري كامل البلدة في منطقة وادي بردى بريف دمشق.

وفي وقت سابق أكدت مصادر مطلعة أن وفد المعارضة في استانا حاول بشتى الوسائل الضغط على الوفد السوري من خلال الوفد الروسي من أجل إيقاف العملية العسكرية في وادي بردى لكن الوفد السوري أكد أن ما تقوم به المجموعات المسلحة هو جريمة حرب بقطع المياه عن أكثر من ستة ملايين سوري وعلى إثر ذلك أرسل المدعو ‏‏”أسامة أبو زيد ‏‏” المستشار القانوني لميليشيا الجيش الحر بأن ليس باستطاعة معارضة الخارج مساعدة مسلحي الوادي بأي شيء بعد اليوم مما أجبر المسلحين على الرضوخ لاتفاق المصالحة.

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