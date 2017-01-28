ميليشيات الشمال السوري منشغلة بالإنفصال

أعلنت ميليشيا “جيش الشمال” في ريف حلب الشمالي، انفصالها عن “حركة نور الدين زنكي”، غداة اشتباكات بين فصائل عسكرية في مدينة اعزاز.

وجاء في بيان الانفصال بحسب تنسيقيات المسلحين “نظرًا لما آلت إليه الأوضاع في الريف الغربي في حلب، وحرصًا منا على حقن الدماء و درءًا للفتن.. نعلن فك ارتباطنا بحركة نور الدين زنكي”.

وكانت ميليشيات مسلحية، أطلقت على نفسها “اتحاد ثوار ريف حلب الشمالي”، هاجمت مساء الخميس، مقرات عسكرية تابعة لـ “جيش الشمال”، وحاصرت منزل قائده المدعو رشيد زعموط.

وقالت المصادر أن الفصائل عزت هجومها على مقرات الفصيل كونه جزءًا من “نور الدين زنكي”، وسط اتهامات للفصيل بعلاقته مع “جبهة النصرة”، في هجومها الأخير على فصائل “الحر” في إدلب وحلب.

وتسبب الهجوم باندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين الجانبين، سقط إثرها قتلى وجرحى، وفق المصدر.

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