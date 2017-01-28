عون: المختلط أساس النقاش وتبديد مخاوف جنبلاط جزء منه

دعا النائب آلان عون الفرقاء السياسيين الى “إعادة حساباتهم والاستغناء عن خياري الستين أو التمديد”، لافتا الى أن “القانون المختلط يشكل أساس النقاش في الاجتماعات الرباعية”.

وأوضح في حديث عبر “صوت لبنان 93,3” اليوم أن “استكمال اللقاءات الأسبوع المقبل سيتم بعد التواصل مع أفرقاء آخرين غير ممثلين في الإجتماع”، لافتا الى أن “تبديد مخاوف النائب وليد جنبلاط جزء من النقاش الحاصل”.

ورأى أن “الأمل اليوم أكبر للتوصل الى توافق ولا سيما بعدما وضع رئيس الجمهورية الجميع أمام مسؤولياته”، مشددا على أن “التواصل مع النائب جنبلاط والفرقاء المعارضين سيصبح أسهل إذا تم التوصل الى اتفاق بين الأطراف الأربعة”.

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