التيار الأسعدي طالب بقانون نسبي شامل وتمثيلي

28 يناير, 2017 - 12:24 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
التيار الأسعدي طالب بقانون نسبي شامل وتمثيلي

اعتبر الأمين العام ل “التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد ان “لجنة الأربعة الوزارية النيابية والحزبية او الطائفية والمذهبية هي نسخة مشوهة عن الحلف الرباعي وان تغيرت الاسماء والوجوه والامكنة، وما تسرب من معلومات ومواقف عن الاجتماع مرعب ومخيف بخاصة ان أعضاء اللجنة غرقوا في الأرقام والاحصائيات والماكينات الانتخابية ومواقع الربح والخسارة لكل طائفة او مذهب او زعيم”.

ودعا إلى “قانون نسبي شامل وعادل وتمثيلي، لان الموافقة على القانون المختلط الذي تعمل الطبقة السياسية على ترويجه يعني الوقوع في المحظور وضرب مضمون خطاب القسم الرئاسي ومبادىء الإصلاح والتغيير والمحاسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
28 يناير, 2017

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