تنظيم “داعش” يشن هجوما عنيفا على مطار دير الزور

شن تنظيم “داعش” الإرهابي مساء الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، هجوما عنيفا على جبهات مطار دير الزور العسكري مستغلا الظروف الجوية السيئة التي تسببت في توقف غارات الطيران الحربي.

وأفاد نشطاء بأن مسلحي تنظيم “داعش” استهدفوا مطار ديرالزور العسكري بسيارة مفخخة.

وكان التنظيم داعش قد أرسل في وقت سابق، مزيدا من التعزيزات العسكرية إلى جبهة مطار دير الزور، حيث وثق ناشطون، أمس الجمعة، تحرك آليات عسكرية باتجاه المطار.

وذكر نشطاء أن طائرات نقل عسكرية قامت بعمليات إسقاط ذخيرة ومواد غذائية فوق مطار ديرالزور العسكري المحاصر من قبل تنظيم “داعش”.

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