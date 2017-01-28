عرافة أمريكية : ترامب ناجح وبوتين الأوفر حظاً وأردوغان سيفشل

تنبأت العرافة الأمريكية “بريسيلا لام” بأن الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب “سينطلق انطلاقة قوية في بداية عهده وسيحقق نجاحات، إلا أنه وفي نهاية 2017 سيتعرض لمشاكل وصعوبات سياسية لم يتوقعها”.

وأضافت العرافة في برنامج عرضته قناة “CNN” الأمريكية أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون الأوفر حظاً هذا العام، الذي سيكون عام النجاح والمال له، وسيزدهر الاقتصاد الروسي بفضله”.

أما عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فأوضحت لام أنه “سيمر بأوقات صعبة وسيفشل في مساعيه، وخصوصاً في فصل الربيع”، في إشارة منها إلى التعديلات التي يريد أردوغان إدخالها على دستور بلاده لتعزيز صلاحياته كرئيس”.

يذكر أن لام، ذات الشعبية الكبيرة في الولايات المتحدة والتي تعيش في معبد في مدينة وونغ الأمريكية، كانت توقعت فوز ترامب على منافسته هيلاري كلينتون، في الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

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