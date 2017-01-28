قباني: للتحقيق في مسؤولية انهيار رافعة ورشة البناء في الأشرفية

28 يناير, 2017 - 1:12 مساءً المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
قباني: للتحقيق في مسؤولية انهيار رافعة ورشة البناء في الأشرفية

رأى رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، في بيان، انه “لا يجوز تحميل أية حادثة أو كارثة للقدر وتجهيل المسؤولية، ولذلك نرفض تحميل العاصفة مسؤولية انهيار رافعة ورشة البناء في الأشرفية، إذ أن العواصف موجودة في كل الدول، وبالتالي فإنني أدعم توجه بلدية بيروت لإجراء تحقيق في مسؤولية المقاول والمشرف على الورشة وإيقاف العمل فيها، وأطالب بأن تتحرك النيابة العامة بخاصة وأن الحادثة كادت ان تتحول إلى كارثة إنسانية”.

وختم: “لا يجوز الاستمرار في تحميل المسؤول فقط مسؤولية الأضرار المادية إذ يجب التشدد في المحاسبة والعقوبات منعا للتكرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
28 يناير, 2017

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