سيارة مفخخة لم تنفجر في الجيش التركي

قالت الأركان العامة التركية اليوم، السبت 28 كانون الثاني 2017، إنها أحبطت محاولة تفجير قافلة جنود أتراك في جرابلس الأسبوع الماضي.

وتابع البيان أن سيارة مفخخة انطلقت من مدينة منبج، حاولت استهداف قافلة الجنود الأتراك الموجودين في جرابلس ضمن إطار عملية “درع الفرات”، السبت الماضي 21 كانون الثاني 2017. إلا أن الوحدات الموجودة في جرابلس أحبطت العملية، واعتقلت السائق وشخصًا آخر يعتقد أنه كان سيفجر السيارة، وفق البيان.

ووفقًا لاعترافات أحد المعتقليّن، فقد كان مخططًا لشخص آخر موجود في جرابلس، استلام السيارة المركونة عند مدخل المدينة وتفجيرها بجهاز تحكم عن بعد لدى خروج القافلة التركية.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن شخصًا منضو في “وحدات حماية الشعب” الموجودة في منبج، طلب من السائق الذهاب وتسليم السيارة المفخخة لشخص آخر في جرابلس لتفجير القافلة.

ولا توجد معلومات عن مكان وانتماء الفاعلين، ولكن يعتقد أنهما سيسلما إلى المخابرات التركية لمتابعة التحقيق معهما، ولم تتبنى العملية أي جهة معينة، إلى الآن.

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