الجيش الجزائري يعثر على جثتين لإرهابيين وسط البلاد

عثرت قوات الجيش الجزائري على جثتي إرهابيين خلال عملية كان يقوم بها وسط البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم السبت، بأن “العملية تمت في إطار مكافحة الإرهاب على مستوى ولايتي عين الدفلى وتيزي وزو وسط الجزائر.

ولفت البيان إلى أن القوات استرجعت بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة خلال العملية.

يذكر أن الجيش الجزائري حقق مؤخرا نجاحات بارزة في القضاء على عشرات من المسلحين المتشددين خاصة بالقرب من البويرة وهي منطقة ينشط فيها ما يسمى تنظيم “داعش”.

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