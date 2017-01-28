ماهي بنود اتفاق المصالحة في وادي بردى؟

دخل الجيش السوري قرية عين الفيجة ورفع العلم السوري على منشأة النبع بعد معارك عنيفة تم على إثرها خضوع المسلحين في منطقة وادي بردى لاتفاق مصالحة.

وأفاد مصدر ميداني عن أبرز بنود مسودة الاتفاق بين الجيش السوري ومسلحي وادي بردى حيث تنص مسودة الاتفاق على:

-وقف إطلاق النار في كامل منطقة قرى وادي بردى.

-دخول الجيش السوري إلى بلدة عين الفيجة ورفع العلم السوري على منشأة النبع.

-دخول ورشات الصيانة واصلاح تجهيزات النبع تمهيداً لإعادة ضح المياه إلى دمشق.

– وضع أسماء لحوالي 12000 مسلح لتسوية أوضاعهم وإخراج الذين لا يرغبون بالتسوية بالحافلات باتجاه ادلب.

-إعلان قرى وادي بردى منطقة آمنة وعودة الاهالي ممن نزحوا إليها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

