الجيش السوري يدخل عين الفيجة.. والنصرة تواصل قتال باقي الفصائل

أبرز الأخبار الميدانية السورية اليوم كان دخول الجيش السوري إلى نبع عين الفيجة بالتزامن مع خروج المسلحين منه إلى قرية دير مقرن المجاورة وذلك كشرط رئيسي وضعه الجيش لاتمام عملية التسوية المرتقبة في وادي بردى .

عملية دخول الجيش جاءت بعد حصار المسلحين في نبع عين الفيجة وخسارتهم معظم مواقعهم في القرية في حين عبرت مصادر متابعة لملف وادي بردى عن تفاؤلها بقرب انتهاء الأزمة في المنطقة.

المصادر أكدت أن ورشات إصلاح نبع عين الفيجة ستدخل قرية عين الفيجة اليوم من أجل اتمام عملية الإصلاح بأسرع وقت ممكن، في حين أفاد محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم عن استمرار مصالحة وادي بردى.

كما قام المسلحون في عين الفيجة بحرق ممتلكاتهم قبل مغادرتهم قرية عين الفيجة إلى دير مقرن .

وفي دير الزور استهدفت الطائرات الحربية الروسية والسورية بعدة غارات نقاط وتجمعات مسلحي تنظيم داعش في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد على المحور الجنوبي للمدينة وحقق الاستهداف إصابات مباشرة في صفوفهم.

إلى ذلك أفاد “المرصد المعارض” عن اشتباكات بين “صقور الشام – حركة أحرار الشام” من جهة و”جبهة النصرة” من جهة أُخرى في منطقة “الجرادة” شمال مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي. وسط قصف متبادل بين الطرفين.

وفي سياق متصل تحدثت وسائل اعلام تركيا عن انسحاب تنظيم داعش الارهابي من مدينة الباب السورية في حين نفى أحد المسؤولين العسكريين في ميليشيا “فرقة السلطان مراد – الجيش الحر” انسحاب تنظيم داعش من مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، مشيراً إلى أنّ الاشتباكات متواصلة على محور المدينة.

وفي ريف درعا سقط قتلى وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في منطقة “اللجاة” في ريف درعا الشمالي الشرقي.

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