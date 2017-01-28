بوتين ونزاربايف: مفاوضات أستانا دفعت بالتسوية السورية إلى الأمام

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، بالشكر على مساهمة بلاده في تنظيم وإجراء المفاوضات السورية – السورية التي تمت مؤخرا في أستانا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي للكرملين، حول فحوى المكالمة الهاتفية التي أجريت، السبت 28 يناير/كانون الثاني، بين زعيمي البلدين: “أكد الجانبان، أنها [المفاوضات السورية- السورية] تمكنت من دفع عملية التسوية السلمية للنزاع في سوريا إلى الأمام”.

فيما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس نزاربايف قوله: “تسوية الأزمة السورية، يجب أن تجري عبر الطرق السلمية حصراً، وأعرب عن استعداده لتقديم كل السبل المساندة لهذه العملية”.

وجاءت المفاوضات التي أجريت في عاصمة كازاخستان أستانا، في 23-24 يناير/كانون الثاني، بين الأطراف السورية المتنازعة، بمبادرة من الرئيس فلاديمير بوتين، وحظيت بترحيب ودعم من قبل الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والكازاخستاني نور سلطان نزاربايف.

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