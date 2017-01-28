بوغدانوف يبحث مع زعيم حزب سوري معارض التسوية في سوريا

بحث ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التسوية في سوريا مع زعيم “تيار بناء الدولة السورية” المعارض لؤي حسين.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، السبت 28 يناير/كانون الثاني، أن الطرفين ناقشا موضوع استعداد المعارضة السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف القادمة.

وبحسب البيان فإن المحادثات تناولت الوضع الراهن في سوريا، “مع التركيز على الجهود الرامية إلى الدفع بتسوية الأزمة في هذه البلاد بطرق سياسية”.

وأشارت الوزارة إلى أن بوغدانوف وحسين ركزا أثناء محادثاتهما على قضية “بلورة المعارضة السورية موقفا موحدا متفقا عليه بحيث يسمح لها بالمشاركة بشكل بناء في المفاوضات مع وفد الحكومة السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، بما يتماشى مع القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي”.

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