مصرع 11 شخصا جراء حرائق غابات في تشيلي

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم جراء حرائق غابات شبت في مناطق وسط تشيلي، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، السبت 28 يناير/كانون الثاني، استنادا إلى السلطات المحلية.

وأوضحت الوكالة أن السلطات التشيلية سجلت، في وسط البلاد، 119 بؤرة من الحرائق التي التهمت أكثر من 360 ألف هكتار من الأرضي، ما أسفر عن تدمير حوالي ألف منزل وتشريد نحو 8 آلاف شخص.

ونوهت الوكالة بأن 46 طائرة تابعة لهيئة الطوارئ التشيلية، إضافة إلى فرق إنقاذ من الأرجنتين والمكسيك وكولمبيا تشارك في عملية إخماد الحرائق، مشيرة إلى أن طائرة من طراز “إيل-76” تابعة لوزارة الطوارئ الروسية ستنضم إلى العملية في القريب العاجل.

ومن الجدير بالذكر أن النيابة العامة التشيلية قد وجهت اتهاما رسميا إلى 34 شخصا في ضلوعهم بانتشار حرائق الغابات.

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