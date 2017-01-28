أنباء عن بدء مسلحي “داعش” الانسحاب من مدينة الباب شمال سوريا

28 يناير, 2017 - 3:59 مساءً المصدر: وكالات
أنباء عن بدء مسلحي “داعش” الانسحاب من مدينة الباب شمال سوريا

بدأ مسلحو تنظيم “داعش” الإرهابي بمغادرة مواقعهم في مدينة الباب، شمالي سوريا، حسبما نقلته صحيفة “حرييت” التركية، السبت 28 يناير/كانون الثاني.

وأكدت “حرييت”، استنادا إلى مصادر عسكرية تركية، أن مسلحي “” نقلوا مراكز للقيادة تابعة لهم إلى قرية تادف جنوب شرق مدينة الباب، مضيفة أن التنظيم بصدد مغادرة المدينة.

من الجدير بالذكر أن الجيش التركي بدأ، 24 أغسطس/آب الماضي، عملية “” ضد مسلحي تنظيم “داعش” في شمال سوريا.

وكان الرئيس التركي  أعلن، في وقت سابق، أن الهدف من العملية هو تطهير 5 ألاف كيلومتر مربع من الإرهابيين وإنشاء منطقة آمنة هناك لإقامة اللاجئين.

المصدر: وكالات
28 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل