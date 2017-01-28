تطبيق اتفاقات مينسك حول أوكرانيا شرط لرفع العقوبات عن روسيا

أعلن زيغمار غابرييل، وزير الخارجية الألماني الجديد، أن التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك بشأن أوكرانيا هو الشرط لرفع العقوبات الأوروبية المفروضة ضد روسيا.

وقال غابرييل في باريس، في أعقاب محادثاته مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت، السبت 28 يناير/كانون الثاني: “موقف ألمانيا وفرنسا من العقوبات واضح.. نريد تطبيق اتفاقات مينسك ، وهو الشرط الوحيد لإمكانية رفع العقوبات”.

من جانبه أكد إيرولت وحدة رؤية باريس وبرلين للوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب “حلا طويل الأمد”.

وقال الوزير الفرنسي: “أتحدث عن اتفاقات مينسك التي يجب تطبيقها في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتم ذلك من خلال حوار مثمر وبناء مع روسيا، حوار صارم ومنفتح في آن واحد.. ومن الضروري تجنب منطق الحرب الباردة، فهذا لن يعود بنا سوى إلى الوراء”.

من جهته شدد غابرييل على أهمية “أن تبقى فرنسا وألمانيا في صف واحد إزاء عدد من القضايا”، مضيفا أنه اتفق مع إيرولت حول إنشاء فرق عمل ثنائية على مستوى مدراء سياسيين، ستعمل في المسارين الروسي والأوكراني والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والأوضاع السياسية في الشرق الأوسط ومستقبل أوروبا.

يذكر أن موسكو أكدت مرارا أنها ليست طرفا في النزاع المسلح بجنوب شرق أوكرانيا، محملة السلطات الأوكرانية مسؤولية تعثر عملية تسوية الأزمة بين كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (غير المعترف بهما) الرافضتين لنتائج الانقلاب الذي شهدته أوكرانيا في فبراير/شباط عام 2014.

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