اعتقال 17 شخصا في إسطنبول للاشتباه بانتمائهم لـ”داعش”

اعتقلت السلطات التركية، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، 17 شخصا بينهم 15 يحملون جنسيات أجنبية، خلال عمليات أمنية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة اسطنبول.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول عمليات دهم متزامنة، في 7 أماكن في منطقة “زيتين بورنو”. وأوقفت الفرق المشاركة في العمليات مواطنين تركيين اثنين و15 أجنبيا، فيما صادرت وثائق رقمية ومكتوبة مختلفة.

وجاءت العملية الأمنية في اسطنبول، في إطار جهود الأمن التركي الرامية إلى الكشف عن نشاطات الإرهاب الدولي في عموم البلاد.

وقالت مصادر أمنية إنه سيتم ترحيل المشتبه بهم الأجانب إلى بلدانهم، عقب انتهاء التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيرة إلى أن أحد الموقوفين متهم بتأمين السكن للقادمين إلى تركيا من الخارج، بهدف الانضمام إلى “داعش” الإرهابي ومساعدتهم في العبور إلى سوريا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكنت قوات الشرطة التركية من اعتقال منفذ هجوم ملهى “رينا” الليلي، الذي راح ضحيته 39 شخصا من جنسيات مختلفة، في منزل صديقه بمنطقة إيسينيورت في اسطنبول.

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