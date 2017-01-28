فرعون: نطالب بـ قانون انتخاب يؤمن التمثيل الصحيح

أكد وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون على “ضرورة الاتفاق على قانون انتخاب عادل يؤمن التمثيل الصحيح لكل الشرائح وفي كل المناطق ويستمر العمل به لفترة طويلة”.

وقال في تصريح: “كنا ننزف منذ فترة قريبة من جرح الفراغ الرئاسي، الذي كان يهددنا جميعا ويهدد البلد، وبقي الرهان على المجتمع المدني المبدع والمؤمن، وعلى الناس الذين واجهوا التحديات كلها، وعلى المؤسسات الأمنية. واليوم، وبعد إنهاء الفراغ، وانتخاب رئيس، وتأليف حكومة، وعودة الاستقرارين السياسي والأمني اللذين يحظيان بإجماع، تبقى أمامنا طريق طويلة لنؤمن مستقبلا كريما لأولادنا”.

أضاف: “يجب أن نتفق أيضا على موازنة تكون واضحة، وهذا أساس لحسن سير الدولة لكي نخطط للمستقبل ونؤمن حاجاتنا المالية ونحترم مستحقاتنا ونحسن أوضاع الأهالي ونحقق النمو لقطاعاتنا الإنمائية”.

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