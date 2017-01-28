الجيش المصري: مقتل 6 مسلحين شمال سيناء

أفادت وزارة الدفاع المصرية، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، بمقتل 6 مسلحين إرهابيين في عمليات الجيش شمال سيناء.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميدانى تمكنت من قتل 6 مسلحين والقبض على فرد آخر وتدمير ورشة لتصنيع المواد المتفجرة وعدد من الدراجات النارية، بوسط سيناء.

كما تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثالث الميدانى من ضبط مخزن تحت الأرض يحتوى على أربعة أطنان من المواد المخدرة معدة للتوزيع.

أنباء عن مقتل 4 أشخاص برصاص مسلحين وسط سيناء

وفي وقت سابق من الجمعة، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن أربعة أشخاص قتلوا، في منطقة وسط سيناء شمال شرق مصر.

وقالت المصادر وشهود العيان لـصحيفة “المصري اليوم” إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على 4 أشخاص في منطقة المثني على طريق “الحسنة – القسيمة” بمركز الحسنة بوسط سيناء. وبحسب الصحيفة فقد تم نقل الجثث إلى المستشفى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

إحباط استهداف كمين أمني بسيارة فنطاس مفخخة وسط سيناء

كما أفادت “المصري اليوم” بأن قوات أمن نجحت في إحباط استهداف كمين أمني بمنطقة وسط سيناء عن طريق سيارة فنطاس تم تفخيخها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن القوات ضبطت سيارة فنطاس مياه مفخخة بقرابة 5 أطنان من المواد المتفجرة، ومحمية بدروع حديدية من الجانبين لمنع إصابتها وتفجيرها من قبل القوات الحكومية، وذلك بمنطقة جبلية بوسط سيناء.

تم التحفظ على السيارة بعد نقلها إلى مكان آمن، تمهيدا لتفكيك المتفجرات، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

