الشيوعي: إرجاء مظاهرة الغد إلى 5 شباط المقبل

أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، أنه “بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان ابتداء من ليل أمس، والتي أدت إلى قطع العديد من الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة لذلك وبسبب تعذر وصول المتظاهرين الراغبين في المشاركة من المناطق الجبلية جراء تراكم الثلوج وتكون طبقات الجليد على الطرقات، وافساحا في المجال أمام أوسع مشاركة شعبية في التظاهرة ومن كل المناطق”، تأجيل التظاهرة الشعبية التي دعا اليها الحزب غدا تحت عنوان “الدولة الوطنية الديمقراطية المقاومة، وقانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة”، إلى نهار الأحد في 5 شباط المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهرا، انطلاقا من تقاطع مار مخايل النهر إلى ساحة رياض الصلح.

ودعا إلى “متابعة التحضيرات وكل خطوات التحرك، وبأشكالها كافة، والواردة في البيان الوزاري البديل”.

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