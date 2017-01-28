غريب: النظام الطائفي فشل في بناء دولة

رأى الأمين العام للحزب “الشيوعي اللبناني” حنا غريب ان “قانون انتخاب قائم على الثالوث الذهبي- النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي- يشكل المدخل السليم للدخول في عملية بناء الدولة المدنية الديموقراطية المقاومة، معتبرا أنه “آن الاوان للبنانيين ان يدافعوا عن حقوقهم ومصالحهم”، داعيا الى “رفع العار والاهانة الكبرى، التي لحقت باللبنانيين بعد ادراج بلدهم في مقدمة دول العالم في الفساد، فيما الفاسدون يعملون على تحسين صورتهم”.

غريب كان يتحدث خلال ندوة اقامه الحزب “الشيوعي اللبناني” في النادي الحسيني لبلدة دير الزهراني في النبطية، بمناسبة ذكرى استشهاد أحد ابرز قادة “جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية” الشهيد قاسم بدران الذي “استشهد في الغارة، التي نفذها طيران العدو الاسرائيلي على مقر اللجنة المركزية للحزب في بلدة الرميلة في العام 1989″، وعبد الله زواوي “الذي استشهد في العام 1976، في معارك الدفاع عن هوية لبنان في مواجهة المشاريع التقسيمية”.

وحيا غريب ذكرى الشهيدين، مستعيدا “دور الشيوعيين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، من الحرس الشعبي الى قوات الانصار، الى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية”، مشددا على “تلازم مساري التحرير والتغيير الديموقراطي وعرض للواقع السياسي المأزوم”.

وعن البيان الوزاري البديل الذي أعده “الشيوعي”، اكد “تلازم مهمة المقاومة في مواجهة الاحتلال والارهاب، مع مهمة التغيير الديموقراطي من اجل بناء الدولة الديموقراطية المقاومة، ولاخراج البلد من قبضة النظام السياسي الطائفي الفاسد، الذي يلاقي العدو الاسرائيلي والخارج عند منتصف الطريق، وعلى الاصلاح السياسي والاداري وتعديل السياسات الضرائبية”، داعيا “كافة المتضررين من سياسات الحكومة ومن النظام الطائفي الفاسد الى الانخراط الى التحركات الشعبية، التي ستكون اولى محطاتها الأحد المقبل”.

ورأى ان “النظام الطائفي فشل في ان يبني دولة قادرة على حل مشكلات اللبنانيين الذين يتنقلون، من فتنة الى اخرى، ومن تبعية الى اخرى، وها هم يدفعون الثمن”، مشيرا إلى أن “هذا النظام يسعى الى اعادة انتاج نفسه من خلال قانون انتخاب، يفصل على قياس امراء الطوائف والمذاهب وحيتان المال”.

ولفت الى انه “لم يسجل لدولة في العالم، حتى في ظروف الحرب، ان جمدت رواتب واجور موظفيها وعمالها، مدة 20 عاما، كما هو حاصل في لبنان، الذي تصدر لائحة الفساد بين دول العالم، فيما بلغت نسبة الفساد 30 بالمئة من الناتج المحلي”، مشددا على أن “قضايا الطبقات الشعبية وفقراء لبنان، الرواتب، الاجور، حقوق المرأة، ازمة الفساد، النفايات الصفقات، الازمات المعيشية والحياتية، كلها يجب ان تصل الى مجلس النواب”، خاتما “هذا ما يطمح اليه الشيوعيون في المعركة، التي يخوضونها في مواجهة النظام الطائفي والمذهبي الفاسد”.

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